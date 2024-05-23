"من أعطاك الحق بتهديد ضيف على الشاشة؟".. مذيع RT يرد على ضيف إسرائيلي

سأل مذيع RT أسامة الحمد "من أعطاك الحق بتهديد ضيف على الشاشة؟"، بعد أن هدد الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، أستاذ العلاقات الدولية صلاح قيراطة عبر الهواء.

وفي حوار حول الاعتراف بدولة فلسطين ضمن برنامج "اسأل أكثر" على شاشة RT، قال كوهين: "أريد أن أقول أمرا واحدا مثل ما حذرته للتونسي الذي كان معكم من فرنسا وقام بتبرير عمليات مجازر 7 أكتوبر والسلطات الفرنسية تواصلت معه، أنا أحذره لضيفك إذا يبرر المجازر سنقوم بالأمر نفس كما قمنا مع الضيف التونسي منذ أسبوعين".

ورد عليه مذيع RT قائلا: "تستخدم نفس الأسلوب الذي تستخدمه إسرائيل، أسلوب التهديد.. من أعطاك الحق بتهديد ضيف موجود على القناة كما أنت موجود؟ لماذا هذا الأسلوب أنت تهدد الضيف بغض النظر عن مواقفه كما تفعل إسرائيل مع الدول التي أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وقال كوهين عندها: "هذا ليس تهديدا، بل هو إذا برر المجازر فالقانون سيأخذ مجراه في دولته".

المصدر: RT