نشرت رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان، قائمة بأسماء أسرى الحرب الأوكرانيين الذين ترفض كييف تبادلهم.

وكتبت سيمونيان في قناتها على "تلغرام": "أنشر قائمة بأسماء 500 أسير حرب أوكراني ترفض كييف استقبالهم، حيث اعتبرت أن 38 منهم فقط (ذوو قيمة)".

ولفتت سيمونيان في وقت سابق من اليوم إلى أن "زيلينسكي اختار من بين هؤلاء الـ 500 أسير، فقط 38 من (مسلحي آزوف) معربا عن استعداده لاستقبال هؤلاء فقط".

وعلقت سيمونيان قائلة: "يبدو أن كييف لا تحتاج إلى بقية الجنود الأوكرانيين".

وجرت عملية التبادل السابقة لأسرى الحرب بين كييف وموسكو في 8 فبراير، حيث تمت إعادة 100 جندي روسي من الأسر الأوكراني حينها، وفي المقابل تم تسليم نفس العدد من الأسرى إلى كييف.

وسبق أن صرحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، أن عملية تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني تتأخر بسبب معايير كييف المزدوجة، التي تشطب الجنود والرقباء من قوائم التبادل، ويتم فيها بصورة متعمدة سرد أسماء العديد من المفقودين.

وأشارت إلى أن أوكرانيا عادة ما تعطي الأفضلية للشخصيات الإعلامية عند تبادل الجنود، حيث لا يحظى الأفراد العسكريون العاديون باهتمام سلطات الدولة المجاورة".

المصدر: نوفوستي