أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا استعداد الجانب الروسي لتسليم كييف رفات ضحايا إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين "إيل-76" في بيلغورود غربي روسيا.

وقالت موسكالكوفا: "جاهزون للتسليم وجهزنا كل ما يتعلق بهذه الإجراءات. يمكن تسليم الرفات وفقا للإجراءات المعمول بها".

إقرأ المزيد

وأضافت: "أجريت محادثات مع الجانب الأوكراني حول استعدادنا للتسليم، ونحن جاهزون لذلك".

وأسقطت الدفاعات الأوكرانية في 24 يناير الماضي طائرة شحن عسكرية روسية "إيل-76" فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا في طريقهم لتسليمهم لأوكرانيا في إطار صفقة لتبادل الأسرى.

وأعلنت روسيا مقتل جميع الأسرى وطاقم الطائرة الروسي، واصفة الكارثة بجريمة إرهابية ارتكبتها قوات كييف التي كانت على علم تام بوجهة الطائرة وهوية من كانوا على متنها.

ومؤخرا، قال مصدر مطلع لـ"نوفوستي": "تم تنفيذ الهجوم على طائرة الأسرى تحت ضغط من المستشارين البريطانيين دون التنسيق مع مقر الدفاع الجوي في كييف".

المصدر: نوفوستي