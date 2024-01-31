بوتين: تم إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين بمنظومة "باتريوت" الأمريكية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الطائرة "إيل-76" التي كانت تقل الأسرى الأوكرانيين أسقطتها قوات كييف باستخدام منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت".

وقال بوتين خلال لقاء مع مندوبيه في الانتخابات: "لقد تم إسقاط الطائرة، تم إثبات ذلك، بواسطة منظومة "باتريوت" الأمريكية. لقد أثبتت التحقيقات ذلك".

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وأضاف أن روسيا تصر على إجراء تحقيق دولي في الحادث.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن وسائل الإعلام في الغرب تحاول أن تتجنب تغطية حادثة سقوط طائرة الأسرى.

وتابع: "انظروا ماذا يوجد في وسائل الإعلام الغربية؟ لا شيء. بنقرة واحدة ينسى الجميع كل شيء وعلى الفور، ويختفي كل شيء، وتمسح المعلومات على الفور، ولكننا لن ننسى الجرائم التي يرتكبونها ضد مواطنينا".

وأكد بوتين أنه لا يعرف ولا يفهم لماذا أسقطت كييف الطائرة التي تحمل أسراها. ولم يستبعد أن تكون "كييف قد فعلت ذلك بالصدفة، ولكنها لا تزال جريمة، بسبب الإهمال".

واعتبر أن أوكرانيا ربما تريد تحويل انتباه شعبها ورعاتها عن فشل ما يسمى بالهجوم المضاد، وإظهار أنهم يستطيعون فعل شيء ما، أو ربما تريد أن تستفز روسيا للقيام بأعمال انتقامية مماثلة. ولكن الرئيس الروسي شدد على أن روسيا تستخدم أسلحة عالية الدقة لتدمير البنية التحتية، والجيش في المقام الأول، والصناعات العسكرية.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" الأربعاء الماضي في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد الطاقم، و3 مرافقين.

ورفضت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق، الاعتراف بمسؤولية قواتها عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، وأفراد طاقمها والمرافقة الـ9.

المصدر: RT