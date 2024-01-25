بيسكوف: موسكو أبلغت كييف مسبقا بنقل الأسرى الأوكرانيين على متن الطائرة "إيل-76"

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا أبلغت أوكرانيا على الفور بنقل أسرى الحرب على متن الطائرة من طراز "إيل-76"، التي أسقطتها القوات الأوكرانية في منطقة بيلغورود

وقال بيسكوف في مقابلة مع موقع "إزفيستيا" الروسي: "أقترح هنا الاستمرار في التركيز على الرسائل التي تم إرسالها من جانبنا (لإعلام أوكرانيا).. ممثلونا قالوا إن هذه الرسائل تم إيصالها في الوقت المناسب".

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وأشار بيسكوف إلى أن "جميع الآليات المرتبطة بعملية التبادل هي معلومات حساسة"، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر(عملية تبادل الأسرى)، "يجب تنفيذه بشكل غير علني ولا ينبغي نشره..".

وأضاف: "لذلك، ومن أجل مواصلة هذه العمليات، ربما لا ينبغي أن تكون هناك حاجة إلى مناقشة كل هذه التفاصيل الآن".

واختتم بيسكوف مؤكدا أن التحقيق جار: "نعلم أننا عثرنا بالفعل على الصناديق السوداء، وعلى ثقوب المقذوفات في بقايا جسم الطائرة..وبناء على ذلك، سيحدد المحققون نوع هذه المقذوفات ونوع السلاح الذي أطلقت منه".

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد أسقطت، يوم أمس الأربعاء، طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" فوق منطقة بيلغورود، كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم، وقد قتل جميع من كانوا على متنها، إضافة إلى 6 من أفراد الطاقم و3 مرافقين (ما مجموعه 74 شخصا بمن فيهم السجناء).

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن كييف كانت على علم تام بالنقل الوشيك للأسرى من أجل التبادل، والذي كان من المفترض أن يتم في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

بدورها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن تحطم الطائرة "إيل-76" يثير تساؤلا كبيرا حول إمكانية التوصل إلى الحد الأدنى من الاتفاق مع كييف.

وقد أصدر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تعليماته بإعداد خطاب إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ الألماني، حيث أن "الولايات المتحدة وألمانيا يزودان أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (باتريوت وإيريس-تي)".

وقد أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن إسقاط الطائرة "إيل-76" بمجرد سقوطها، مؤكدة إسقاطها بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية، إلا أنها حذفت بعد ذلك جميع تلك الأخبار بعد أن تبين وجود 65 أسيرا أوكرانيا على متن الطائرة.

المصدر: تاس+RT