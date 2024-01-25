لجنة التحقيق الروسية: الطائرة "إيل-76" تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من أوكرانيا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنه نتيجة لفحص موقع تحطم طائرة "إيل-76" ظهر أن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من أوكرانيا.

وقالت اللجنة في بيان: "النتائج الأولية لإجراءات التحقيق، بما في ذلك البيانات الأولية لفحص مكان الحادث، تسمح لنا بالوصول إلى استنتاج بأن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من الأراضي الأوكرانية".

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وأكدت لجنة التحقيق أنها فتحت تحقيقا جنائيا في هجوم إرهابي عقب تحطم طائرة "إيل-76" ​​في مقاطعة بيلغورود.

وأضافت: "للتحقيق في القضية الجنائية، تم تشكيل مجموعة تحقيقية وعملياتية ضمت محققين ذوي خبرة وعلماء جريمة وخبراء. وأثناء تفتيش مكان الحادث، تم العثور على أشلاء بشرية ومسجلات معلومات الطائرة (الصندوق الأسود)، وتم إرسالها لفك التشفير".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" الأربعاء الماضي في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد الطاقم، و3 مرافقين.

ورفضت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق، الاعتراف بمسؤولية قواتها عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، وأفراد طاقمها والمرافقة الـ9.

المصدر: RT