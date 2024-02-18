مصدر مطلع يكشف عن الجهة الخارجية التي تقف وراء إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين فوق بيلغورود

كشف مصدر مطلع أن المستشارين البريطانيين في كييف هم المسؤولون عن مقتل أسرى الحرب الأوكرانيين وطاقم طائرة "إيل-76" الروسية التي أسقطها صاروخ أوكراني.

إقرأ المزيد

وقال المصدر: "تم تنفيذ الهجوم على الطائرة "إيل-76" تحت ضغط من المستشارين البريطانيين دون التنسيق مع مقر الدفاع الجوي في كييف ودون فحص إضافي للمعلومات حول حركة الطائرات فوق مقاطعة بيلغورود الروسية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت نهاية الشهر الماضي أن طائرة "إيل-76" الروسية أسقطت بصاروخ أوكراني كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، تم نقلهم إلى مقاطعة بيلغورود لتنفيذ عملية تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني، إضافة إلى 3 عسكريين روس كانوا يرافقونهم و6 من أفراد الطاقم.

ولم ينف ولم يؤكد الجانب الأوكراني رسميا استهداف الطائرة. وقال إنه لا يمتلك معلومات حول وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة، مع زعمه إلغاء عملية تبادل الأسرى المخطط لها سابقا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الحادث.

المصدر: نوفوستي