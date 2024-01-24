شاهد عيان يروي تفاصيل إسقاط طائرة نقل روسية أقلت أسرى أوكرانيين فوق بيلغورود

أكدت مارينا ميزنتسيفا إحدى سكان قرية يابلونوفو في مقاطعة بيلغورود إنها سمعت انفجارين قبل تحطم طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كانت تقل أسرى أوكرانيين.

وقالت ميزنتسيفا: "سمعت انفجارين بصوت مرتفع جدا ومخيف، بفاصل زمني دقيقة وربما أقل".

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وأضافت: "ركض السكان إلى الشارع، ورأينا النار والدخان يتصاعد، كنا نظن أننا بحاجة إلى النجدة، لكنها الطائرة تحطمت بعيدا خارج القرية، ولكن الصوت كان عاليا ومخيفا".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و9 من أفراد طاقمها.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 24 يناير حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو تحطمت طائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود خلال رحلة مجدولة، كان على متن الطائرة 65 أسيرا أوكرانيا، و6 أفراد طاقم الطائرة، و3 أفراد مرافقة".

وانتشر فيديو عبر وسائل الإعلام لحادث تحطم الطائرة.

المصدر: RT