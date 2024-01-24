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الدفاع الروسية: الطائرة المنكوبة كانت تقل 65 عسكريا أوكرانيا أسيرا و9 من طاقم الطائرة والمرافقة

لحظة تحطم طائرة النقل العسكرية الروسية في بيلغورود (فيديو)

أخبار روسيا

لحظة تحطم طائرة النقل العسكرية الروسية في بيلغورود (فيديو)
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أعلنت وزراة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" اليوم الأربعاء في حادث بمقاطعة بيلغورود الروسية وعلى متنها 65 شخصا.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام زُعم أنه لحادث تحطم الطائرة.

وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على "تليغرام": "وقع حادث في كوروشانسكي، ويعمل حاليا فريق تحقيق وعمال طوارئ في الموقع، تفاصيل الحادث سترد لاحقا".

وأشارت التقارير إلى أن 63 شخصا كانو على متن الطائرة.

المصدر: RT

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