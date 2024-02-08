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الدفاع الروسية تعلن نجاح عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا بصيغة "100 مقابل 100"

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الدفاع الروسية تعلن نجاح عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا بصيغة
Sputnik
جنود روس محررين-صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 100 جندي روسي من الأسر في أوكرانيا بوساطة إماراتية.

وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة لعملية التفاوض، تم في 8 فبراير 2024 إعادة 100 عسكري روسي، كانوا في خطر مميت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

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وأضافت أنه في المقابل تم إرسال نفس العدد من أسرى الحرب إلى كييف.

وسيتم نقل المقاتلين الروس المفرج عنهم إلى موسكو لتلقي العلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع. ويتم تزويدهم جميعا بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الإمارات قامت بدور الوسيط في إعادة الجنود الروس من الأسر.

وجرت عملية التبادل السابقة في 31 يناير. حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقتها استعادة 195 جنديا روسيا.

المصدر: RT

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