بوتين: روسيا لن توقف عمليات تبادل الأسرى مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا لن توقف عمليات تبادل الأسرى مع أوكرانيا، مؤكدا تلقي موسكو لإشارات من كييف لإتمام هذه العمليات.

وأضاف بوتين خلال لقاء مع مندوبي الانتخابات الرئاسية المرتقبة: "لن نتوقف، نحن بحاجة لاستعادة رجالنا. لدينا تناسب معين من الأسرى الموجودين لدينا في روسيا، والأسرى الموجودين في أوكرانيا. بنسبة واحد إلى عشرة، بل وأكثر من ذلك. نحن حريصون على استعادة رجالنا، إذا كان الأوكرانيون مستعدين لذلك بالطبع. هم يعطوننا دائما إشارات إيجابية حول استعدادهم".

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وعلى الرغم من عدم إجراء أي محادثات بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، إلا أن موسكو وكييف قامتا بالعديد من عمليات تبادل الأسرى منذ الأشهر الأولى للعملية العسكرية الخاصة، وبالرغم من استمرار الأعمال القتالية على مختلف الجبهات، لكن معدل عمليات التبادل انخفض خلال عام 2023.

المصدر: ريا نوفوستي