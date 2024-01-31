موسكو تشكر الإمارات على وساطتها في إعادة الأسرى الروس من أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تعرب عن امتنانها للإمارات على جهود الوساطة التي بذلتها في عملية تبادل 195 جنديا وضابطا روسيا مع كييف.

وقالت زاخاروفا: "نحن ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وإجراء عملية التبادل".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن استعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر الأوكراني مقابل نفس العدد من الأسرى الأوكرانيين.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية في عملية إعادة أسرى الحرب الروس.

وكان من المقرر إجراء صفقة تبادل أخرى الأربعاء الماضي 24 يناير، لكنها لم تتم بسبب قيام الجيش الأوكراني في ذلك اليوم بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا.

المصدر: RT