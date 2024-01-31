الدفاع الروسية: استعادة 195 جنديا روسيا من الأسر الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن استعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر الأوكراني مقابل نفس العدد من الأسرى الأوكرانيين.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "تمت اليوم الأربعاء 31 يناير، ونتيجة عملية تفاوضية، إعادة 195 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، حيث كانوا يواجهون خطرا مميتا في ظروف الأسر".

وأضاف البيان أنه "في المقابل، تم تسليم 195 أسير حرب من القوات الأوكرانية".

وذكر البيان أنه سيتم نقل العسكريين المفرج عنهم بطائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع. كما توفر لجميع المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في 3 يناير إعادة 248 عسكريا روسيا أسيرا من بعد مفاوضات معقدة وبفضل وساطة إماراتية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية