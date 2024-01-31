 
مباشر

الدفاع الروسية: استعادة 195 جنديا روسيا من الأسر الأوكراني

أخبار العالم

الدفاع الروسية: استعادة 195 جنديا روسيا من الأسر الأوكراني
Sputnik
عملية إعادة مجموعة من الجنود الروس من الأسر الأوكراني (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ww0b

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن استعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر الأوكراني مقابل نفس العدد من الأسرى الأوكرانيين.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية تعلن إعادة 248 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا بوساطة إماراتية
الدفاع الروسية تعلن إعادة 248 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا بوساطة إماراتية

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "تمت اليوم الأربعاء 31 يناير، ونتيجة عملية تفاوضية، إعادة 195 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، حيث كانوا يواجهون خطرا مميتا في ظروف الأسر".

وأضاف البيان أنه "في المقابل، تم تسليم 195 أسير حرب من القوات الأوكرانية".

وذكر البيان أنه سيتم نقل العسكريين المفرج عنهم بطائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع. كما توفر لجميع المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في 3 يناير إعادة 248 عسكريا روسيا أسيرا من بعد مفاوضات معقدة وبفضل وساطة إماراتية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا