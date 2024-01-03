الإمارات تعلن نجاح وساطتها في إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن نجاح وساطة الإمارات في إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن نجاح جهود الوساطة جاء انعكاسا لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين منذ بداية الأزمة.

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وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لإنجاح عملية تبادل الأسرى بالرغم التحديات التي تفرضها ظروف الحرب الحالية.

وشددت على التزام الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس عن إعادة 248 عسكريا روسيا أسيرا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف بعد مفاوضات معقدة. مشيرة إلى أن إعادة العسكريين الروس من الأسر جرت بفضل الوساطة الإنسانية لدولة الإمارات.

المصدر: وزارة الخارجية الإماراتية