الدفاع الروسية تعلن إعادة 248 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا بوساطة إماراتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 248 عسكريا روسيا أسيرا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف بعد مفاوضات معقدة وبفضل وساطة إماراتية.

وقالت الوزارة في بيانها إن إعادة العسكريين الروس من الأسر جرت بفضل الوساطة الإنسانية لدولة الإمارات.

وأكدت الوزارة تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لجميع الأفراد العسكريين الروس المحررين.

وأضافت أن طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية ستنقل العسكريين لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: RT