قال ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي سكوت ريتر، إن الإرسال القسري للأوكرانيين إلى الخطوط الأمامية يعكس عدم ثقة الناس بنجاح العمليات العسكرية.

وأضاف ريتر في مقابلة بثتها قناة "جيجينبول" ( Gegenpol) على اليوتيوب، أن "أوكرانيا تقرر بنفسها كيفية تجنيد الناس، وإن رفض الناس المتزايد للقتال والتعبئة القسرية تعني أن الناس لم يعودوا يؤمنون بهذا الصراع".

ووفقا للاستخباراتي السابق فإن الأوكرانيين لا يريدون الانصياع لأوامر وزارة الدفاع، ولا يريدون حماية نظام كييف الفاسد، وفي الوقت نفسه، يدركون أن أوكرانيا لا تستطيع تدمير روسيا.

وقال: "بغض النظر عمن ستجند كييف، فإنهم باتوا غير واثقين من نجاح العمليات العسكرية ولم يعودوا يؤمنون بهذه المعركة، وبالتالي إما سيموتون أو سيتم أسرهم أو سيفرون من المعركة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في كييف فرضت نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.

وتم حظر مغادرة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الجاري، تحييد نحو 160 ألف عسكري أوكراني، وتدمير 3 آلاف دبابة ومدرعة، وإسقاط 121 طائرة حربية و23 مروحية أوكرانية خلال الأشهر الـ6 الماضية.

المصدر: نوفوستي