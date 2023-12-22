الخوف من الموت على الجبهة يطارد الأوكرانيين في أوروبا

كشفت تقارير إعلامية غربية أن الأوكرانيين الذين انتقلوا للعيش في ألمانيا لا يريدون العودة إلى بلادهم لأنهم يخشون أن ترسلهم سلطات كييف إلى الموت على الجبهة.

ونقلت صحيفة "داس إرست"، عن مواطنين أوكرانيين لجأوا إلى ألمانيا أن أملهم بالعودة إلى بلادهم بدأ يتلاشى ولم يعودا راغبين في العودة لأنهم يخشون من أن يصبحوا وقودا للحرب في حال عودتهم.

ووفقا لما أدلى به بعض الأوكرانيين في ألمانيا فإنه لا يوجد جيش في العالم يحتاج إلى مقاتلين غير مدربين وغير مستعدين للقتال على عكس الجيش الأوكراني.

ونقلت الصحيفة عن بعض الأوكرانيين اللاجئين أنه على عكس رغبتهم في عدم القتال فإن السلطات في كييف ستجبرهم على الذهاب إلى الجبهة وفي حال رفضهم سيتم الزج بهم في السجون.

وفي وقت سابق أظهر استطلاع رأي أجرته النائبة الأوكرانية، ماريانا بيزوغلا، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن معظم الرجال والنساء في أوكرانيا على استعداد للتخلي عن جنسيتهم مقابل تجنب التعبئة.

ونشرت بيزوغلايا عدة استطلاعات للرأي على صفحتها على "فيسبوك"، وسألت الرجال عما إذا كانوا مستعدين للتخلي عن جنسيتهم الأوكرانية حتى لا تتم تعبئتهم، وأجاب 75% من المتابعين بأنهم مستعدون.

وفي وقت سابق، ذكرت البرلمانية الأوكرانية ماريانا بيزوغلايا أن البرلمان الأوكراني يعد مشروع قانون يقترح إلغاء تأجيل التجنيد للخدمة العسكرية بغية تجنيد الطلاب في سن التجنيد الذين يتلقون التعليم العالي، ومن المقترح أيضا تضييق دائرة الأشخاص الذين يحق لهم تأجيل التجنيد لرعاية أشخاص ذوي إعاقة.

المصدر: وكالات