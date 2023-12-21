القائد العام للقوات الأوكرانية يؤيد مشروع قرار التعبئة العسكرية ويعارض تجنيد النساء

أيد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، مشروع قانون التعبئة، الذي لا يستثني تجنيد الطلاب وكذلك لا يعفي الأشخاص بسبب رعايتهم لأشخاص ذوي إعاقة من الخدمة العسكرية.

وعارض زالوجني عددا من النقاط الذي تضمنها مشروع القرار الذي أعده البرلمان (الرادا)، التي يرى أنها "لا تلبي مصالح القوات المسلحة الأوكرانية"، وعلى وجه الخصوص، لم يدعم تجنيد المرأة، وتحديد مواعيد نهائية واضحة للتناوب العسكري، كما لم يوافق على الإعفاء من الخدمة العسكرية للمعاقين من المجموعة الثانية.

واقترح زالوجني إزالة عدد من النقاط من مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص، إلغاء قاعدة "تسجيل جميع النساء كمجندات ومسؤولات عن الخدمة العسكرية"، لأنه قد يؤدي إلى "هجرة جماعية" للنساء إلى الخارج، كما قد يؤدي إلى زيادة العبء على مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري.

بالإضافة إلى ذلك، عارض قائد القوات الأوكرانية وضع شروط واضحة لتناوب وإجازات المكلفين بالخدمة العسكرية، وقال إن "منح إجازة إضافية مع الاحتفاظ بمكافأة مالية لمدة 90 يوما لمن قاتلوا لمدة 24 شهراً" أمر مستحيل، بسبب "نقص الموارد البشرية المدربة لتنفيذ المناوبات".

وفي وقت سابق، ذكرت البرلمانية الأوكرانية ماريانا بيزوغلايا أن البرلمان الأوكراني يعد مشروع قانون يقترح إلغاء التأجيل من التجنيد للخدمة العسكرية لتعبئة الطلاب في سن التجنيد الذين يتلقون التعليم العالي، ومن المقترح أيضا تضييق دائرة الأشخاص الذين يحق لهم تأجيل التجنيد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في كييف فرضت نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.

وتم حظر مغادرة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، تحييد نحو 160 ألف عسكري أوكراني، وتدمير 3 آلاف دبابة ومدرعة، وإسقاط 121 طائرة حربية و23 مروحية أوكرانية خلال الأشهر الـ6 الماضية.