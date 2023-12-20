أوكرانيا.. عريضة جديدة تدعو لتعبئة نواب البرلمان

تم في موقع المكتب الرئاسي الأوكراني تسجيل عريضة جديدة تدعو لتعبئة النواب والمسؤولين الأوكرانيين.

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وجاء في نص العريضة: "هناك ثغرات تشريعية تؤدي إلى ظروف غير متكافئة للتعبئة. على وجه الخصوص، لا يخضع النواب الأوكرانيون... للتجنيد للخدمة العسكرية أثناء التعبئة".

وأضاف معد العريضة أن ذلك ينتهك المساواة أمام الواجبات الدستورية لجميع مواطني أوكرانيا. وحصلت الوثيقة حتى الآن على نحو 450 صوتا من أصل 25 ألفا مطلوبة للنظر فيها.

وفي وقت سابق، سجل عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي عريضة بشأن تعبئة النواب والمسؤولين الأوكرانيين. وفي أوائل ديسمبر الجاري حصلت العريضة على 25 ألف صوت اللازمة للنظر فيها من قبل رئيس البلاد. في نهاية أغسطس الماضي، سجل دوبينسكي مشروع قانون في البرلمان لاستبعاد النواب من قائمة أولئك الذين لديهم تأجيل للتجنيد للخدمة العسكرية.

المصدر: نوفوستي