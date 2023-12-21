مسؤول أوكراني: التعبئة العسكرية الجديدة سوف تستغرق عاما على الأقل

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف يوم الخميس إن تعبئة 500 ألف شخص في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية ستستغرق عامًا على الأقل.

ذكرت صحيفة "أوكرانيا نيوز" في وقت سابق من يوم الخميس في إشارة إلى دانيلوف أن السلطات الأوكرانية ستقرر قريبًا مسألة تعبئة 500 ألف شخص آخرين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال دانيلوف، أن من يتوجدون على الخطوط الأمامية، بحاجة للراحة، ومن الضروري إجراء عمليات تناوب دورية.

وقال دانيلوف لقناة رادا التلفزيونية: يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذا الرقم (500 ألف) لن يتم تحقيقه بلمح البصر. التعبئة لن يتم انجازها خلال يوم أو شهر، وانما ستمتد لعام على الأقل حتى نتمكن من العمل بشكل منهجي".

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وأشار دانيلوف متحدثا عن الأموال اللازمة للتعبئة: الأموال ستذهب بشكل أساسي لرواتب العسكريين. فإذا كان الشخص يقاتل في الخطوط الأمامية، فسوف يتقاضى ما يزيد عن 100 ألف غريفنيا (2.6 ألف دولار) شهريا. ومن خلال اجراء عملية ضرب بسيطة سوف يتبين الرقم الذي نتحدث عنه.

وفي مؤتمر صحفي عقد في 19 ديسمبر، تطرق فلاديمير زيلينسكي لأول مرة لموضوع التعبئة التي ستجري على نطاق واسع في أوكرانيا بالأرقام، حيث قال أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية طلبت منه إجراء تعبئة لتجنيد 450-500 ألف جندي إضافي. وبحسب زيلينسكي، ستكلف تعبئة هذا العدد أوكرانيا 500 مليار غريفنيا (13.4 مليار دولار).

وكان أشار عضو لجنة الأمن القومي الأوكراني سيرغي رحمانين سابقا إلى أن التعبئة في أوكرانيا سوف تتسع، بسبب الخسائر في الجبهة.

في اليوم التالي لانطلاق العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير 2022 قررت أوكرانيا فرض الأحكام العرفية، حيث وقع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا خاصا يحظر على الرجال ما بين 18 و60 عامًا مغادرة البلاد.

المصدر: تاس