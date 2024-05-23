لحظات مروعة لانهيار مسرح بمن عليه خلال تجمع سياسي في المكسيك (فيديو)

أفادت وسائل إعلام محلية بأن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في المكسيك بعد انهيار مسرح خلال فعالية انتخابية.

وذكرت صحيفة "ريفورما" المحلية، أن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 50 مساء الأربعاء، في ولاية نويفو ليون بشمال المكسيك، بعد انهيار مسرح خلال فعالية انتخابية لحزب حركة المواطنين.

BREAKING: Stage collapses during a political rally in northeast Mexico. At least four people are dead, and many are injured.pic.twitter.com/lWzzsBXzrO — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 23, 2024

وقال المرشح الرئاسي للحزب، خورخي ألفاريز ماينز، إن عاصفة رياح تسببت بانهيار المسرح خلال الحدث الذي أقيم في مدينة سان بيدرو جارزا جارسيا، وهي منطقة ثرية بالقرب من المركز الصناعي لمونتيري.

وطلب حاكم نويفو ليون، صامويل جارسيا، من السكان البقاء في منازلهم، محذرا من عواصف رعدية قوية في المنطقة، مستشهدا بالحادث.

🚨#BREAKING: Multiple casualties have been reported after a stage collapsed during a political rally in San Pedro Garza Garcia, Mexico.



📌#SanPedroGarzaGarcia | #Mexico



At least four people have been killed and dozens of others injured after a stage collapsed during a political… pic.twitter.com/TfS38jglHl — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) May 23, 2024

المصدر: رويترز