تفاعل كبير مع عبارة قالها القذافي بالإنجليزية (صورة)

تفاعل نشطاء مع تعليق المرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي على قرار محكمة الجنايات الدولية بخصوص اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واستخدم سيف الإسلام عبارة "What goes around comes around" الشهيرة لدى الغرب، ويقابلها باللغة العربية "كما تدين تدان" أو "ما تزرعه اليوم تحصده غدا"، في منشور له اليوم الخميس على صفحته في "فيسبوك"، متمنيا التوفيق للجميع.

وقال نشطاء إن غاية نجل القذافي من منشوره هو إيصال رسالة للغرب، وربما الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، بأن التاريخ يعيد نفسه، وأنهم يحصدون ثمار ما زرعوه.

ويأتي التعليق بعد أيام من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد دياب إبراهيم (الضيف)، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

المصدر: RT