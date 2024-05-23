إسرائيل: اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين سيترتب عنه "عواقب وخيمة"  

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس إن علاقات إسرائيل مع النروج وإيرلندا وإسبانيا ستواجه "عواقب وخيمة" بعد أن قررت حكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان بعد أن عقد مسؤول كبير اجتماعا مع سفراء الدول الثلاث "لتوبيخهم" على الخطوة التي أعلنتها دولهم، "ستكون هناك عواقب وخيمة إضافية على العلاقات مع بلدانهم بعد القرار الذي اتخذته" الدول الثلاث الأربعاء.

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيرلندا بعد إعلانها الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أن خطوتها هذه "مكافأة على الإرهاب".

وكتب في حسابه على "إكس": أيرلندا، إذا كان هدفك هو مكافأة الإرهاب من خلال إعلان دعم الدولة الفلسطينية، فقد تم تحقيق ذلك.

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وتوجه إلى رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس قائلا: "حماس" تشكركم على خدمتكم.

ويشهد العالم على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة خروجا عن المألوف في مواجهة السياسات الإسرائيلية. ويتمثل التغير تجاه إسرائيل بمحاسبتها لأول مرة في محكمة العدل الدولية، وبخروج مظاهرات في عشرات الجامعات الأميركية وتعالي الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية من جهات كانت في السابق محسوبة على الداعمين لإسرائيل.

المصدر: AFP