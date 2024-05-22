من حضر ومن مثّل الزعماء العرب في وداع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إلى مثواه الأخير؟

يشارك أكثر من 40 وفدا أجنبيا رفيع المستوى في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان ورفاقهما في طهران.

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وتقام المراسم بعد ظهر اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر، ووزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني.

وسيكون من بين المشاركين الأجانب نحو 10 وفود على مستوى القادة، ونحو 20 وفدا على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين وغيرهم.

ومن بين هذه الشخصيات رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، ورئيس مجلس الشعب للمجلس الوطني الأعلى في تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، ورؤساء وزراء باكستان شهباز شريف، وأرمينيا نيكول باشينيان، وأذربيجان علي أسدوف، ورؤساء برلمانات أوزبكستان وكازاخستان.

ومن بين المشاركين العرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء السوري حسين عرنوس ورئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وصباح الاثنين، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وشهدت مدن تبريز وطهران وقم أمس الثلاثاء، مراسم تشييع شعبية ورسمية للرئيس الراحل والوفد المرافق له قبل أن يواروا الثرى.

وصلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، في جامعة طهران، على جثمان رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز آية الله محمد علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس فريق حماية رئيس الجمهورية مهدي موسوي، والطيار طاهر مصطفوي، ومساعد الطيار محسن دريانوش، والمساعد الفني للطيار بهروز قديمي.

المصدر: RT