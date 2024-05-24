رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا تستعد للحرب مع روسيا

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن تصريحات السياسيين والصحفيين الغربيين تشير إلى أن أوروبا تستعد لحرب مع روسيا.

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جاء ذلك في حديث لأوربان مع راديو Kossuth صباح اليوم حيث قال: "قبل الحربين العالميتين، أمضت وسائل الإعلام وقتا طويلا في التحضير للدخول في الحرب، وأعتقد أن ما يحدث اليوم في بروكسل وواشنطن، أو بالأحرى في بروكسل وليس في واشنطن، هو نوع من التحضير لمزاج الحرب". وتابع السياسي أن بإمكاننا القول بكل ثقة إن الاستعدادات جارية لدخول أوروبا الحرب.

وأكد أوربان أنه لا يرجح أن تهاجم روسيا إحدى دول "الناتو"، وأن الحديث عن "التهديد الروسي" هو مناورة من الغرب للاستعداد للدخول في الحرب.

ودون الكشف عن تفاصيل، قال أوربان إن مجموعات العمل في مقر "الناتو" ببروكسل تدرس الآن كيف يمكن للحلف أن يشارك في الصراع بأوكرانيا.

وكما ذكر رئيس الوزراء الهنغاري فإن "المحامين يقومون بعمل جاد للغاية، ويدرسون كيف يمكن لهنغاريا أن تصبح عضوا في (الناتو)، وفي الوقت نفسه لا تشارك في أعمال الحلف خارج أراضيه، وهذا أمر تحتاج الدبلوماسية الهنغارية لحله".

المصدر: نوفوستي