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انطلاق مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز (فيديو)

انطلاق مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز (فيديو)

أخبار العالم

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انطلقت في مدينة تبريز شمال غربي إيران اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، الذين قضوا بتحطم طائرتهم الأحد الماضي.

وتوافدت حشود غفيرة للمشاركة في مراسم التشييع.

يتبع..

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