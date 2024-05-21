انطلاق مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز (فيديو)

انطلقت في مدينة تبريز شمال غربي إيران اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، الذين قضوا بتحطم طائرتهم الأحد الماضي.

وتوافدت حشود غفيرة للمشاركة في مراسم التشييع.

مراسم وداع با شهدای خدمت در میدان شهدای تبریز pic.twitter.com/Tu2avVTjRR — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 21, 2024

انتقال پیکر رئیس‌جمهور شهید و همراهانش در معراج شهدای تبریز pic.twitter.com/kSjmnNJmMk — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 21, 2024

📹 حضور مردم تبریز در مراسم تشییع پیکر شهید رئیسی#شهادتِ_رئیس_جمهورpic.twitter.com/CbzVmADCoD — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) May 21, 2024

يتبع..