الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لعدد قتلاه منذ 7 أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، آخر حصيلة محدثة لعدد قتلاه وجرحاه في حرب غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، إنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 634 ضابطا وجنديا، فيما قتل 282 منذ بدء المناورة البرية داخل القطاع في 27 أكتوبر.

وأضاف الجيش، أنه أصيب 3568 ضابطا وجنديا بينهم 1776 خلال العملية البرية منذ بداية الحرب.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: RT