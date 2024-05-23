الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من عناصره في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من عناصره في قطاع غزة، وشنّ طيرانه غارة على منطقة بيت حانون استهدفت مواقع في البنية التحتية وأنفاق "حماس".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بالتعاون مع سلاح الجو ضربت القوات العديد من الأهداف الإرهابية، بما فيها موقع لاستهداف الدبابات، ومجمع عسكري، ومواقع للقناصة".

وأضاف: "حددت قوات الجيش مسلحا يطلق النار على قواتنا من مجمع عسكري قريب ووجهت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت المسلح وقضت عليه. وبعد ذلك بوقت قصير، تم التعرف على مسلح آخر يفتح النار على قوات الجيش الإسرائيلي من نفس المجمع ووجهت القوات طائرة مقاتلة ضربت المجمع وقضت عليه".

وحسب الجيش الإسرائيلي ارتفع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 634.

المصدر: RT