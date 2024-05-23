الكشف عن قائمة أغلى أندية كرة القدم في العالم لعام 2024

احتفظ نادي ريال مدريد الإسباني، بصدارة أغلى أندية كرة القدم في العالم، للعام الثالث على التوالي، وفقا لقائمة مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، لأغلى الأندية لعام 2024.

ويتم التقييم وفقا لعدة عوامل على رأسها دخل الأندية وعقود الرعاية والأصول المملوكة لها.

ويتصدر ريال مدريد القائمة بقيمة بلغت 6.6 مليار دولار، بزيادة بنسبة 9% عن العام الماضي.

ويعتبر النادي الملكي أيضا الفريق الأكثر تحقيقا للدخل (873 مليون دولار أمريكي) بفضل حصوله على 205 ملايين دولار سنويا من رعاة قميصه، وهو الرقم الأعلى في كرة القدم وفقا لـ"Football Benchmark".

كما حقق ريال مدريد 5 من أصل آخر 10 بطولات لدوري أبطال أوروبا، ويسعى للفوز باللقب السادس في الأول من يونيو 2024، عندما يواجه بوروسيا دورتموند الألماني، في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

ويأتي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثاني، بعدما اشترى رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف، 27.7% من أسهم النادي في فبراير الماضي، ليصبح على بعد 50 مليون دولار فقط من ريال مدريد.

ويحتل برشلونة الإسباني المركز الثالث بقيمة 5.6 مليار دولار، بزيادة 2%، وبفارق 100 مليون دولار عن النادي الملكي، حيث يحصل على 189 مليون دولار سنويا من رعاة قميصه.

وبخلاف مانشستر يونايتد، حجزت 5 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز مراكزها ضمن أفضل 10 أندية، بعدما وقعت رابطة "البريميرليغ" في ديسمبر 2023، اتفاقية تلفزيونية محلية جديدة للمواسم من (2025-2026) إلى (2028-2029).

وبموجب هذه الاتفاقية، ستحصل أندية الدوري الممتاز على أكثر من ضعف إيرادات البث المحلي لأي دوري كرة قدم آخر، وحوالي ضعف الدوري الإسباني، إذا تم احتساب اتفاقيات البث الدولي.

وفي ما يلي أغلى 10 أندية كرة قدم في العالم:

1- ريال مدريد الإسباني - (6.6 مليار دولار)

2- مانشستر يونايتد الإنجليزي - (6.55 مليار دولار)

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3- برشلونة الإسباني - (5.6 مليار دولار)

4- ليفربول الإنجليزي - (5.37 مليار دولار)

5- مانشستر سيتي الإنجليزي - (5.1 مليار دولا)

6- بايرن ميونخ الألماني - (5 مليارات دولار)

7- باريس سان جيرمان الفرنسي - (4.4 مليار دولار)

8- توتنهام الإنجليزي - (3.2 مليار دولار)

9- تشيلسي الإنجليزي - (3.1 مليار دولار)

10- أرسنال الإنجليزي - (2.6 مليار دولار).

المصدر: وسائل إعلام