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لا ميسي ولا رونالدو.. ليفاندوفسكي يكشف عن فريق أحلامه

الرياضة

لا ميسي ولا رونالدو.. ليفاندوفسكي يكشف عن فريق أحلامه
AFP /FAYEZ NURELDINE
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استبعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي كلا من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من فريق أحلامه المكون من 5 لاعبين.

وقال ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، في حوار أجراه مع صحيفة "ذا صن" البريطانية: "في حراسة المرمى، أفكر في تافاريل من البرازيل. كان يلعب قبل 20 عاما، لكن هو حارس المرمى الذي أحببت مشاهدته".

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وأضاف المهاجم البولندي: "في الدفاع سأختار بويول، ولدي 3 لاعبين آخرين، لذلك أنا الآن لدي فريق هجومي".

وتابع: "في خط الوسط، سأختار زيدان، ثم تيري هنري في الهجوم. أنا المدرب وسأكون واقفا على الخط، وأستطيع إدارتهم".

واختتم: "يتبقى لاعب آخر؟ آه نعم. سأختار رونالدينيو بالتأكيد".

المصدر: وسائل إعلام 

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