لا ميسي ولا رونالدو.. ليفاندوفسكي يكشف عن فريق أحلامه
استبعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي كلا من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من فريق أحلامه المكون من 5 لاعبين.
وقال ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، في حوار أجراه مع صحيفة "ذا صن" البريطانية: "في حراسة المرمى، أفكر في تافاريل من البرازيل. كان يلعب قبل 20 عاما، لكن هو حارس المرمى الذي أحببت مشاهدته".
وأضاف المهاجم البولندي: "في الدفاع سأختار بويول، ولدي 3 لاعبين آخرين، لذلك أنا الآن لدي فريق هجومي".
وتابع: "في خط الوسط، سأختار زيدان، ثم تيري هنري في الهجوم. أنا المدرب وسأكون واقفا على الخط، وأستطيع إدارتهم".
واختتم: "يتبقى لاعب آخر؟ آه نعم. سأختار رونالدينيو بالتأكيد".
المصدر: وسائل إعلام