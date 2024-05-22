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لا يملك أجنحة لكنه يطير في السماء.. النصر يتغنى "بقفزة" رونالدو (فيديو)

الرياضة

لا يملك أجنحة لكنه يطير في السماء.. النصر يتغنى
@AlNassrFC
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تغنى نادي النصر السعودي لكرة القدم، بقائده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن قام بارتقاء رائع خلال تدريبات الفريق "العالمي" الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة "X" صورة لقائده كريستيانو رونالدو، وعلق عليها: “لا يملك أجنحة لكنه يطير في السماء".

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ويستعد نادي النصر بقيادة رونالدو لمواجهة مضيفه فريق الرياض، مساء غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 قبل الأخيرة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

المصدر: "@AlNassrFC" 

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