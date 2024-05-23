الـ"يويفا" يفرض عقوبات بالجملة على برشلونة

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سلسلة من العقوبات ضد نادي برشلونة الإسباني، ومديره الفني تشافي هيرنانديز.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عاقب تشافي بالإيقاف مباراتين بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على قرارات حكم مباراة الإياب ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".

ونال تشافي بطاقة حمراء بعدما ركل حامل الكاميرا في ملعب "مونتجويك" ملعب في مباراة انتهت بخسارة الفريق الكتالوني بنتيجة ثقيلة (1-4) وخروجه من دور الثمانية للبطولة القارية المرموقة.

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كما تقرر أيضا إيقاف سيرجي روبيرتو قائد نادي برشلونة لمدة مباراتين أيضا بسبب نزوله إلى أرض الملعب للاحتجاج على الحكم رغم غيابه عن اللقاء بسبب تراكم الإنذارات.

ونال خوسيه رامون دي لافوينتي مدرب حراس مرمى برشلونة عقوبة الإيقاف مباراة واحدة للاعتراض على الحكم، وإيقاف رونالد أراوخو مباراة واحدة بسبب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وشملت العقوبات أيضا تغريم نادي برشلونة 60 ألف يورو، مقسمة إلى 26 ألف يورو بسبب السلوك غير اللائق للاعبين والمدرب، و26250 يورو بسبب إلقاء المقذوفات على أرض لملعب، و5 آلاف يورو بسبب اقتحام بعض الأفراد لأرض الملعب.

وتم تغريم نادي باريس سان جيرمان بقيم 4 آلاف يورو بسبب إشعال جماهيره الألعاب النارية عند الاحتفال بالأهداف.

المصدر: وكالات