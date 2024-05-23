برشلونة يتوصل لاتفاق مع خليفة تشافي

أفاد تقرير صحفي، اليوم الخميس، بأن إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، توصلت لاتفاق مع المدرب الألماني هانز فليك، لتولي مهمة تدريب للفريق الكتالوني بداية من الموسم الجديد.

وتشير التوقعات إلى رحيل تشافي هيرنانديز (44 عاما) المدرب الحالي لفريق برشلونة بنهاية الموسم، بعد الصدام والتصريحات التي أدلى بها عن قيادة الفريق تحت إمرة خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة استقر على التعاقد مع هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة تمكنت من الاتفاق مع فليك على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد، ليتولى زمام الأمور اعتبارا من 30 يونيو المقبل.

وشددت على أن فليك مقتنع ولديه الرغبة في قيادة مشروع طويل الأمد، مضيفة أن الجميع في انتظار رحيل تشافي والذي من المفترض أن يحدث في غضون أيام قليلة.

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وأشارت "سبورت" إلى أن يوم الأربعاء الماضي، شهد اجتماعا بين المديرين الرياضيين لبرشلونة والمدرب نفسه (فليك) ووكيل أعماله بيني زاهافي، موضحة أن الطرفين توصلا لاتفاق كامل.

وأوضحت أنه من حيث مدة العقد، اتفقا على توقيع فليك لمدة عامين، أي حتى نهاية فترة رئاسة لابورتا، لكن الباب سيظل مفتوحا أمام تمديد مستقبلي للعقد.

واختتمت بأن هانز فليك (59 عاما) يتفهم تماما الوضع الاقتصادي لبرشلونة، وسيصل للنادي بمبالغ مقبولة تشمل معدلا منخفضا نسبيا من حيث الراتب، وجوائز كبيرة حال فوزه بالألقاب.

المصدر: وسائل إعلام