راتب منخفض ومكافآت الية..  موعد الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد

كشفت تقارير صحيفة، النقاب عن موعد إعلان نادي برشلونة عن التعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك، لتولي تدريب الفريق في الموسم القادم، خلفا لتشافي هيرنانديز.

وكان برشلونة أعلن قرار إقالة المدرب تشافي هيرنانديز، يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يكون فليك المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

ومن المنتظر أن يقود تشافي آخر مباراة لبرشلونة في الموسم بالدوري الإسباني، عندما يحصل ضيفا على إشبيلية، مساء اليوم الأحد، في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيوقع فليك عقده مع برشلونة، غدا الإثنين، بعد أن توصل وكيله بيني زاهافي إلى اتفاق نهائي مع ديكو المدير الرياضي للبارسا في اجتماع لندن الذي عقد الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن فليك وافق على عقد مع برشلونة لمدة عامين، وسيحصل على راتب أقل من الذي كان يحصل عليه تشافي هيرنانديز مع "البلوغرانا".

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وأشارت إلى أن عقد فليك يتضمن حصوله على مكافآت عالية من برشلونة في حالة الفوز بالألقاب فقط.

وأوضحت أن فليك وافق على الراتب المنخفض مع مكافآت عالية، لأنه كان يرغب بشدة في تدريب برشلونة، إضافة إلى ثقته في نجاح مشروع النادي.

وستكون تجربة برشلونة هي الأولى لهانز فليك خارج ألمانيا، وسيبدأ مشروعه الرياضي الجديد في الكامب نو في سن 59 عاما، وسيعمل من جديد مع الثنائي الألماني إلكاي غوندوغان، ومارك أندريه تير-شتيغن، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سبق له تدريبهم في مشواره التدريبي.

المصدر: وسائل إعلام