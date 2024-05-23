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الرئيس بوتين يقدم هدية فاخرة ومميزة لملك البحرين

مال وأعمال

الرئيس بوتين يقدم هدية فاخرة ومميزة لملك البحرين
RT
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
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أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أهدى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي يزور روسيا اليوم سيارة "آوروس" الروسية الرئاسية الفاخرة.

وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس الروسي قدم النموذج الطويل من ليموزين "آوروس" هدية لملك البحرين.

وفي وقت سابق اليوم عقد الزعيمان اجتماعا بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتم توقيع الجانبين على مجموعة من الوثائق والاتفاقات لتوسيع التعاون بين البلدين.

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و"آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم رئيس البلاد وستطرح في الأسواق تحت ماركة "آوروس".

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

المصدر: RT

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