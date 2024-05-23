فولودين: تصريح بلينكن حول مقتل رئيسي ضرب من الوقاحة

انتقد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قوله إن "الإيرانيين انتصروا بوفاة رئيسي"، واعتبر هذه التصريحات "وقحة وغير إنسانية".

وكتب فولودين عبر "X": "نزل ملايين المشيعين إلى شوارع طهران والمدن الإيرانية الأخرى لتوديع رئيسهم، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حول أن العالم كله والإيرانيين أنفسهم استفادوا من مقتل رئيسي تبدو وقحة وغير إنسانية".

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وشدد فولودين على أن "مثل هذا الموقف الفظ يؤجج غضب مواطني البلدان الأخرى، ونتيجة لسياسات واشنطن ستصبح كلمة "أمريكي" نعتا يستخدم في جميع أنحاء العالم".

وشارك فولودين في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه، فيما تجمع صباح اليوم آلاف المشيعين على طول الشارع الرئيسي في مدينة بيرجند مسقط رأس رئيسي في مقاطعة خراسان جنوبي إيران على الحدود الأفغانية.

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المصدر: نوفوستي