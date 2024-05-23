إيران.. دفن رئيسي في أقدس مكان ببلاده (صور + فيديو)

تتواصل مراسم جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قتل بحادث تحطم مروحية مؤخرا، ليتم دفنه في ضريح الإمام الرضا في مشهد.

وصباح اليوم الخميس تجمع آلاف المشيعين على طول الشارع الرئيسي في مدينة بيرجند مسقط رأس رئيسي في مقاطعة خراسان جنوبي إيران على الحدود الأفغانية.

وحملت شاحنة نعشه وتوافد المشيعون للمسه وإلقاء الأوشحة عليه لتحفظ ذكراه.

ورئيسي أول سياسي بارز في البلاد يتم دفنه في الضريح الذي يعتبر أقدس موقع للمسلمين الشيعة في إيران.

وصباح الاثنين أعلنت الرئاسة الإيرانية مقتل رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين في أذربيجان إلى مدينة تبريز.

المصدر: AP