الوفد السعودي يشارك في تقديم العزاء بوفاة الرئيس الإيراني (فيديو)

وصل الوفد السعودي يوم الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران، لتقديم العزاء بوفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي والمشاركة في مراسم التشييع.

ويشارك الوفد السعودي للتعزية بالرئيس الإيراني الراحل في طهران اليوم بحضور المستشار الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

هذا وقدم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التعازي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم.

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المصدر: RT