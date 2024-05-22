بدء مراسم تأبين رئيسي بحضور عدد من مسؤولي الدول (فيديو)

انطلقت مراسم تأبين الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي ورفاقه الذين كانوا معه في المروحية التي تحطمت، وذلك في قاعة المؤتمرات بالعاصمة طهران بحضور قادة وممثلي عدد من الدول.

وأفادت وكالة تسنيم بأن "مراسم تأبين الشهيد رئيسي ورفاقه، انطلقت بحضور 15 زعيما ومسؤولا رفيع المستوى و6 وفود من دول مختلفة".

ومن بين المشاركين، أمير قطر والزعيم الوطني لتركمانستان ورئيسا تونس وطاجيكستان ورؤساء وزراء العراق وباكستان وأرمينيا وأذربيجان ورؤساء برلمانات العراق وروسيا والجزائر وأوزبكستان وكازاخستان ولبنان.

وصباح الاثنين، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وشهدت مدن تبريز وطهران وقم أمس الثلاثاء، مراسم تشييع شعبية ورسمية للرئيس الراحل والوفد المرافق له قبل أن يواروا الثرى.

وصلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، في جامعة طهران، على جثمان رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز آية الله محمد علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس فريق حماية رئيس الجمهورية مهدي موسوي، والطيار طاهر مصطفوي، ومساعد الطيار محسن دريانوش، والمساعد الفني للطيار بهروز قديمي.

المصدر: "تسنيم" + RT