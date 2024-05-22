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رئيس مجلس الدوما الروسي يشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني

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شارك رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية الأحد الماضي.

وقد شاركت وكالة "تاس" فيديو لمشاركة فولودين، حيث يصافح فيه نائب الرئيس محمد مخبر الذي يقوم بتسيير أعمال الدولة حتى انعقاد الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران 28 يونيو المقبل.

ونقل فولودين رسالة من الرئيس بوتين بأن روسيا تقف إلى جانب القيادة الإيرانية والشعب الإيراني وتنعي رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي وستحافظ على ذكراه المشرقة كسياسي بارز ووطني حقيقي مخلص لبلاده وصديق حقيقي لروسيا.

وأعرب بوتين في رسالته عن قناعته بأن إيران "ستتغلب بثبات على كل المحن وستواصل حركتها الواثقة على طريق التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز سيادة الدولة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في لقاء مع فولودين صباح اليوم في مجلس الدوما إن الرئيس الإيراني الراحل كان "شريكا موثوقا به ومباشرا للغاية، وواثقا من نفسه، وقبل كل شيء، كان شخصا يسترشد بالمصالح الوطنية".

المصدر: تاس

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مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز