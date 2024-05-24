مصر.. وفد قطري يجتمع برئيس اتحاد القبائل العربية بسيناء إبراهيم العرجاني (صور)

زار وفد قطري يوم الخميس، الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات في سيناء بمصر، حيث بحث الطرفان في مجالات عدة.

وقال اتحاد قبائل سيناء في بيان له: "قام اليوم وفد من دوله قطر بزيارة الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل والعائلات وتقديم التهاني له".

وأضاف البيان أنه تم خلال هذه الزيارة، "بحث سبل التعاون في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية وإنشاء عده شركات مشتركه في كافة المجالات".

وأوضح الاتحاد أنه "تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات الخاصة باتحاد القبائل والعائلات ومجموعه شركات الشيخ جاسم".

قام اليوم وفد من دوله قطر بزياره الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل والعائلات وتقديم التهاني له وتم بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الصناعيه والزراعيه والتجاريه وإنشاء عده شركات مشتركه في كافه المجالات وتم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات الخاصه باتحاد… pic.twitter.com/sovCMDr4jJ — اتحاد قبائل سيناء (@SinaiTribes) May 23, 2024

المصدر: RT