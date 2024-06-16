سوناك يتحدث عن شروط "مقبولة" لكييف ينبغي على أساسها "إحلال السلام في أوكرانيا"

تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن شروط ينبغي على أساسها "إحلال السلام في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "إقامة سلام دائم لا يكون إلا بشروط مقبولة لدى كييف".

وقال ريشي سوناك على هامش مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا: "تظهر قمة اليوم تصميم المجتمع الدولي على وضع حد للأزمة والمعاناة في أوكرانيا، وإعادة السلام إلى القارة الأوروبية، لقد أثرت هذه الأزمة على الشعوب بطرق مختلفة، بما في ذلك في بلدنا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "سيكون من الصحيح إيجاد حل لسلام دائم بشروط مقبولة لأوكرانيا، على أساس مبادئ السلامة الإقليمية وميثاق الأمم المتحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد طرح يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وأكد الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

كما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه يجب على المشاركين في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا مناقشة مقترحات الرئيس فلاديمير بوتين إذا كانوا يريدون "إنقاذ العالم".

المصدر: نوفوستي