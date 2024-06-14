دبلوماسي بريطاني سابق في موسكو ينتقد موقف بلاده من روسيا ويتحدث عن دبلوماسيين عديمي المعرفة والخبرة

قال الموظف السابق بالسفارة البريطانية في موسكو إيان براود إن سياسة لندن الخارجية الحالية هراء، وضعف تدريب الدبلوماسيين البريطانيين يمنعهم من التفاوض مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وفي مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب"، قال الموظف السابق بالسفارة البريطانية في موسكو: "حاليا، يتمتع دبلوماسيونا في روسيا بمستوى منخفض جدا من التدريب.. لقد أرسلهم وزراء بريطانيون ليس لديهم أيضا خبرة ولا معرفة حقيقية عن روسيا بشكل جيد".

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وأضاف إيان براود: "دبلوماسيونا لا يتحدثون اللغة الروسية ولا يغادرون جدران السفارة البريطانية.. عندما يتحدث مستشاروك الخبراء بلا معنى، فإن سياستك الخارجية ستكون هراء تاما، وهذا هو بالضبط ما هي عليه سياسة بريطانيا الخارجية الحالية تجاه روسيا".

وأكد أن "الطريقة الوحيدة لحل الصراع الأوكراني هي قبول عرض روسيا للحوار، لأن الغرب فشل في عزل روسيا، كما يجب على حلف الناتو أن يتوقف الآن عن التفاوض الذي لا يشارك فيه طرفا الصراع".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد طرح اليوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

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ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

كما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الوضع اختلف عن عام 2022 بحكم الواقع والقانون، مؤكدا أنه عند بحث التسوية في أوكرانيا يجب أن يؤخذ بالاعتبار انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.

المصدر: RT