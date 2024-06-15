أبو عبيدة: عمليتنا المركبة والنوعية في رفح تأكيد جديد على فشل إسرائيل ولدينا المزيد

قال أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" إن العمليات المركبة والنوعية التي تنفيذها يوم السبت في رفح هي تأكيد جديد على فشل إسرائيل أمام مقاومتنا وضربة موجعة لجيشه.

وأكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أنه "لديهم المزيد".

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وصرح أبو عبيدة بأن ضرباتهم الموجعة ستستمر في كل مكان يتواجد فيه الجيش الإسرائيلي ولن يجد سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا.

وأعلنت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمار" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت تفاصيل مقتل الجنود الإسرائيليين، حيث أكدت من بين التفاصيل التي سردتها أن المدرعة التي انفجرت من نوع "نمر" يوجد فيها الكثير من المواد المتفجرة وألغام يستخدمها جنود الهندسة في عملياتهم.

إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 652 منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT