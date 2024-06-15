هل انكسرت هيبة الجيش الإسرائيلي بسبب هجمات حزب الله وحماس؟

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تامير هيمان قوله إن صورة إسرائيل كدولة قوية عسكريا تتراجع وتواجه خطر العزلة...

وأضاف أنه إذا نشبت حرب شاملة في الشمال فلن تشبه أي حدث آخر تعيشه الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل و من شأنه أن يجعلها في وضع أسوأ من الوضع الحالي... وتابع قائلا إن التفكير يجب أن ينصب حول كيف ستنتهي الحرب في الشمال وما الذي سيدفع الحزب لقبول وقف إطلاق النار ... وفي السياق نفسه ذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء العملية العسكرية في رفح مبكراً من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة حزب الله ،،، وأن إسرائيل بحاجة الى الحفاظ على قوة الردع في الشمال وضمان عودة النازحين الإسرائيلين الى مسكانهم في المناطق الحدودية في أقرب وقت ... فهل تدخل إسرائيل مغامرة جديدة في الشمال وهي لم تحقق هدفها بالقضاء على حماس ولم تحرر المحتجزين في قطاع غزة ؟

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