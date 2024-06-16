السديس يثير تفاعلا بما قاله عن الفلسطينيين في خطبة عيد الأضحى من الحرم المكي (فيديو)

أثار رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية عبد الرحمن السديس تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل بما دعا به الفلسطينيين في خطبة عيد الأضحى من الحرم المكي.

وقال السديس في خطبته التي نشرها موقع رئاسة شؤون الحرمين: "معاشر الحجيج الميامين، تنعمون في هذا اليوم السعيد المبارك في نفحات الابتهاج والسرور والألفة والحبور والتزاور والاغتباط والأنس والنشاط وذلك فضل الله عليكم ورحمته، ولكن لا يحملنا ذلك على تناسي مآسي إخواننا المستضعفين وأحبتنا المكلومين في فلسطين وأكناف المسجد الأقصى حيث يعانون الدمار والحصار والتشريد والتقتيل والطغيان والتنكيل"

وأضاف السديس: "لا نشكو إلى لله أوصابنا، فسود النوائب لطالما أسفرت عن نيل الأماني والرغائب، والخطب الجَلَلْ بَرِيدٌ لأزكى الأمل بإذن الله عز وجل".

من #خطبة_العيد : حديث الشيخ د.عبدالرحمن السديس عن اخواننا في غزة.. أسأل الله أن ينصرهم وأن يفرج كربهم 🤍. pic.twitter.com/O4Ne3uCGT2 — hanadi. (@Hn03d) June 16, 2024

لكل نفس خبيثه ضعيفه تزايد على مواقف السعودية

تجاه إخواننا المستضعفين في #فلسطين..



قبل قليل في خطبة عيد الأضحى المبارك خطيب

المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس:



اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين

ومن ظلم الصهاينة المحتلين، اللهم اجعله شامخًا

عزيزًا إلى يوم الدين، اللهم… pic.twitter.com/jeZjVTPaCj — الـ ؏َ ــ ـو جـ ـا (@ALAwja_) June 16, 2024

والسبت، تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة والتي ألقاها إمام الحرم المكي ماهر المعيقلي.

وقال المعيقلي في الخطبة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية: "ادعوا الله لأنفسكم ولوالديكم ولمن له صلة بكم، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به آمين ولك بمثل، وادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكا للدماء، وإفسادا في البلاد، ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء".

المصدر: RT