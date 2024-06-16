مراسلتنا: القوات الإسرائيلية تلقي قذائف حارقة تجاه الناقورة وتقصف عدة بلدات جنوبي لبنان

أفادت مراسلتنا اليوم الأحد، بأن القوات الإسرائيلية ألقت قذائف حارقة باتجاه بلدة الناقورة جنوبي لبنان، تزامنا مع قصف مدفعي طال وادي حامول في القطاع الغربي جنوبي البلاد.

وانفجرت صواريخ اعتراضية أطلقتها القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء بلدة الناقورة في القطاع الغربي جنوبي البلاد.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متواصل بلدتي راشيا الفخار وكفرشوبا في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عمق بلدة حلتا جنوب لبنان.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة يارون في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وأمس السبت، أفاد مراسل RT في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي استهدف عدة بلدات عند الحدود الجنوبية، فيما تم تسجيل قصف فوسفوري في ديرميماس وكفركلا والعديسة، تزامنا مع قصف على منطقة الوزاني.

المصدر: RT