نجم منتخب سويسرا يتعرض لموقف محرج قبل تسجيله لهدف حاسم في شباك هنغاريا (فيديو)

تعرض النجم السويسري بريل إمبولو لموقف محرج في مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الهنغاري أمس السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس أوروبا المقامة في ألمانيا.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، استغل البديل إمبولو خطأ دفاعا من هنغاريا فانفرد بالحارس وسجل هدف الاطمئنان الثالث لسويسرا التي أنهت المباراة متفوقة بنتيجة 3-1.

Breel Embolo seals the win for Switzerland 🔒



No strapping, no problem for the striker!#Euro2024 | #HUNSUIpic.twitter.com/NJWpvYLh6f — ITV Football (@itvfootball) June 15, 2024

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإمبولو، يظهر وكأن قطعة من ملابسه تسقط منه خلال ركضه نحو المرمى قبل تسجيله للهدف، وهو ما أثار تعليقات وتفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

Breel Embolo lost leg strapping, but not his composure, in sealing Switzerland's win vs. Hungary. 😅



Football equivalent to blowing out a tyre. 🛞 pic.twitter.com/RHkNXeMonY — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 15, 2024

وذكرت بعض التقارير الصحفية، أن إمبولو العائد من إصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته 238 يوما عن الملاعب، كان يرتدي في ركبته دعامة طبية واقية، وهي القطعة التي سقطت منه أثناء ركضه قبل تسجيله الهدف الثالث.

Breel Embolo's knee strapping fell off as he was taking a touch before scooping the ball over Péter Gulácsi 🥶️



Talk about shaking off an ACL injury in style 💪 pic.twitter.com/fGCrbxt2Yv — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 15, 2024

ورغم أن إمبولو لم يلعب مع منتخب سويسرا منذ ديسمبر 2022 وشارك مع فريقه موناكو الفرنسي في 181 دقيقة فقط هذا الموسم، فقد نال ثقة مدرب منتخب سويسرا مورات ياكين الذي استدعاه لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا في ألمانيا.

المصدر:talksport