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نجم منتخب سويسرا يتعرض لموقف محرج قبل تسجيله لهدف حاسم في شباك هنغاريا (فيديو)

الرياضة

نجم منتخب سويسرا يتعرض لموقف محرج قبل تسجيله لهدف حاسم في شباك هنغاريا (فيديو)
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تعرض النجم السويسري بريل إمبولو لموقف محرج في مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الهنغاري أمس السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس أوروبا المقامة في ألمانيا.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، استغل البديل إمبولو خطأ دفاعا من هنغاريا فانفرد بالحارس وسجل هدف الاطمئنان الثالث لسويسرا التي أنهت المباراة متفوقة بنتيجة 3-1.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإمبولو، يظهر وكأن قطعة من ملابسه تسقط منه خلال ركضه نحو المرمى قبل تسجيله للهدف، وهو ما أثار تعليقات وتفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

وذكرت بعض التقارير الصحفية، أن إمبولو العائد من إصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته 238 يوما عن الملاعب، كان يرتدي في ركبته دعامة طبية واقية، وهي القطعة التي سقطت منه أثناء ركضه قبل تسجيله الهدف الثالث.

ورغم أن إمبولو لم يلعب مع منتخب سويسرا منذ ديسمبر 2022 وشارك مع فريقه موناكو الفرنسي في 181 دقيقة فقط هذا الموسم، فقد نال ثقة مدرب منتخب سويسرا مورات ياكين الذي استدعاه لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا في ألمانيا.

المصدر:talksport

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