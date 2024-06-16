برلماني روسي: لا ينبغي أن نصدق تصريحات زيلينسكي حول السلام

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين بأنه لا ينبغي على موسكو أن تصدق تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن السلام.

وقال كاراسين في حديث لموقع "لينتا.رو"، يوم الأحد، إن "كل تصريحاته (زيلينسكي) الكثيرة ليست لها قيمة كبيرة. ونحن بحاجة إلى سياسيين جديين يمكننا مواصلة التفاوض معهم".

وأضاف: "عندما يتحدث زيلينسكي عن ضرورة عقد قمة عالمية أخرى فهذا يبدو غير جدي، بالطبع".

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وكان الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي قد صرح في ختام المؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا في سويسرا بأن كييف على استعداد للتفاوض مع موسكو حول السلام، ولكن بشرط "احترام روسيا لوحدة أراضي أوكرانيا".

بدورها، تشترط روسيا الاعتراف بانضمام القرم ودونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إليها لبدء المفاوضات مع أوكرانيا.

المصدر: "لينتا.رو"