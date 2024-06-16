حارس مرمى البرتغال يتصدى لهجوم من أحد المشجعين على رونالدو في ألمانيا (فيديو)

شهدت الحصة التدريبية الأولى لمنتخب البرتغال في ألمانيا استعدادا لخوض نهائيات كأس أوروبا حضورا جماهيريا كبيرا لتشجيع نجوم "برازيل أوروبا" وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب التشيكي بعد غد الثلاثاء لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، شارك رونالدو في تدريبات البرتغال الجمعة لكنه كان أمام مفاجأة غير متوقعة عندما استطاع أحد المشجعين اقتحام التدريبات والتوجه إلى "الدون" محاولا الاقتراب منه.

وكان الجهاز الفني للبرتغال فتح الحصة التدريبية أمام الجماهير لكنه لم يكن يعلم أن نحو ثمانية آلاف مشجع سيهبون لمشاهدة التدريبات كما لو أن الأمر يتعلق بمباراة رسمية.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحارس مرمى منتخب البرتغال خوسيه سا وهو يركض لمسافة 45 مترا لإيقاف أحد مقتحمي الملعب قبل وصوله لرونالدو، وذلك بعد أن حاول أفراد الأمن إيقافه ولكن دون جدوى.

José Sá fez a primeira defesa do Europeu 🤣 pic.twitter.com/OCwqtwFuWC — B24 (@B24PT) June 14, 2024

وظهر خوسيه سا وهو يحكم قبضته على المشجع مانعا إياه من الاقتراب من الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

Jose Sa was Portugal's hero after the goalkeeper ran almost 50-yards to collar a pitch invader during Portugal's first Euro 2024 training session. pic.twitter.com/CYvFoKvChY — The Wolf 🐺🟡⚫ (@Wwfcwolf1) June 15, 2024

وتلعب البرتغال منافسات "يورو 2024" ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات التشيك، تركيا، وجورجيا.

المصدر: ذا صن